ДТП на автодороге Веди-Урцадзор: есть пострадавшие

3 декабря в 01:03 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в начале автодороги Веди-Урцадзор произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 6 км автодороги Веди-Урцадзор столкнулись автомобили ВАЗ 2106 с г/н 06 LU 559 (водитель Г.К., 1996 г/р) и ВАЗ 21112 с г/н 35 SA 470 (личность водителя не идентифицирована), в результате чего последний перевернулся.

До прибытия спасателей водитель ВАЗ 2106 был доставлен в Вединский МЦ, где медики оценили его состояние как средней тяжести.

Спасатели вытащили из ВАЗ-21112 водителя и поднесли к машине скорой помощи. М. (1996 г/р), Ц. (1991 г/р) и Т.М. (1992 г/р) доставлены в Вединский МЦ, а Ц. и Т. затем – в МЦ «Эребуни».

Медики оценили его состояние М.М. как средней тяжести.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.