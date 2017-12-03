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ДТП на автодороге Веди-Урцадзор: есть пострадавшие


3 декабря в 01:03 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что в начале  автодороги Веди-Урцадзор произошло ДТП, есть пострадавшие,  необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет. 

Выяснилось, что  на 6 км автодороги Веди-Урцадзор столкнулись автомобили  ВАЗ 2106 с г/н  06 LU 559 (водитель Г.К., 1996 г/р) и ВАЗ 21112 с г/н 35 SA 470 (личность водителя  не  идентифицирована), в результате  чего последний  перевернулся.

До прибытия  спасателей  водитель ВАЗ 2106 был доставлен в Вединский  МЦ, где  медики оценили его состояние как  средней тяжести.

Спасатели вытащили из ВАЗ-21112 водителя и поднесли к машине  скорой  помощи. М. (1996 г/р), Ц. (1991 г/р) и Т.М. (1992 г/р) доставлены в Вединский  МЦ, а Ц. и Т. затем – в МЦ «Эребуни».

Медики  оценили его состояние М.М. как  средней тяжести.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу газа.



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