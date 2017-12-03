Погода в Армении будет переменчивой

3-5 декабря на территории республики погода ожидается без осадков. 6 декабря во второй половине дня и 7, 8 декабря ночью ожидаются осадки на значительной части территории республики, а 8-го днем на юге республики ожидаются осадки: в высокогорных районах в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 3-4 декабря существенно не изменится. Ночью 5 и 6 декабря температура повысится на 4-5 градусов, днем 6, 7-8 декабря понизится на 5-7 градусов.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 3-5 декабря, 8-го днем также погода ожидается без осадков. 6 декабря во второй половине дня и 7, 8 декабря ночью время от времени ожидаются осадки: на возвышенностях в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.