Время в Ереване: 11:07:36,   3 Декабрь

Погода в Армении будет переменчивой


3-5 декабря   на территории республики погода ожидается без осадков. 6  декабря  во второй половине дня и 7, 8 декабря ночью ожидаются  осадки на значительной части территории республики, а 8-го днем на юге республики ожидаются осадки: в высокогорных районах в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха 3-4 декабря существенно не изменится. Ночью 5 и 6 декабря температура  повысится на 4-5 градусов, днем  6,  7-8  декабря понизится на 5-7 градусов.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване 3-5 декабря, 8-го днем  также погода ожидается без осадков. 6  декабря  во второй половине дня и 7, 8 декабря ночью время от времени ожидаются осадки: на возвышенностях в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.



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