Мэр Еревана направил послание  в связи с Международным днем лиц с инвалидностью

Мэр Еревана Тарон Маркарян направил послание в связи с Международным днем лиц с инвалидностью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, в послании говорится:

«Дорогие друзья,

Сегодня мир отмечает Международный день лиц с инвалидностью Это еще один повод заверить наших сограждан с ограниченными возможностями в том, что они и впредь будут в центре особого внимания.

В последние годы реализовано множество программ с целью сделать город более комфортным и доступным, способствуя интегрированию указанных лиц в общественную и столичную жизнь. Конечно, сделать предстоит еще много, чтобы полностью обеспечить доступность всех услуг для лиц с ограниченными возможностями. Но мы и далее будем последовательны в выполнении этих программ.

В выполнении этих планов мэрия столицы тесно сотрудничает с общественными организациями, которые занимаются проблемами лиц с инвалидностью, выслушивает их, привлекает их к контролю за проводимыми работами, стремясь сделать совместную работу максимально эффективными.

Дорогие друзья,

Будьте уверены, что мы будет последовательны в своей цели – сделать столицу доступной и комфортной, найти решения ваших проблем и осуществить нашу политику».