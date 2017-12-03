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Мэр Еревана направил послание  в связи с Международным днем лиц с инвалидностью


Мэр Еревана Тарон Маркарян направил послание  в связи с Международным днем лиц с инвалидностью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   мэрии Еревана, в послании говорится:

«Дорогие  друзья,

Сегодня мир отмечает Международный день лиц с инвалидностью Это еще один повод заверить наших сограждан с ограниченными возможностями в том, что они и впредь будут в центре  особого внимания.

В последние  годы реализовано множество программ с целью сделать город более комфортным и доступным, способствуя интегрированию указанных лиц в общественную и столичную жизнь. Конечно, сделать предстоит еще много, чтобы  полностью обеспечить доступность всех услуг для  лиц с  ограниченными возможностями. Но мы и далее будем последовательны в выполнении этих программ.

В выполнении этих планов  мэрия  столицы тесно сотрудничает с общественными организациями, которые  занимаются проблемами лиц с инвалидностью, выслушивает их, привлекает их к контролю за проводимыми работами, стремясь сделать совместную работу  максимально эффективными.

Дорогие  друзья,

Будьте  уверены, что мы будет последовательны в своей цели – сделать столицу доступной и комфортной, найти решения ваших проблем и осуществить нашу политику».



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