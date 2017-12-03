Гюмрийскому  филиалу Ереванской  консерватории – 20 лет

Гюмрийский филиал ереванской Консерватории отмечает 20-летие. По этому случаю он подготовил ряд мероприятий. Концертов, конференций в Ереване, областях и за рубежом.

Главное мероприятие состоялось 2 декабря в Драматическом театре Гюмри. Присутствовали первая леди Рита Саргсян, министр культуры Армен Амирян, представители вузов-партнеров из более чем 10 стран, а также дипломатических представительств.

Все начиналось в 1988-ом, сразу же после страшного землетрясения, когда Гюмри стоял на краю пропасти отчаяния и безысходности. И в этот период стараниями маэстро Лориса Чкнаворяна родилась идея создания Академии искусств, и в 1991г. началось беспрецедентное движение, которое достигло цели в 1997-ом – при содействии АВБС и его председателя, госпожи Луиз Симон Манукян.

В том же году в октябре состоялось торжественное открытие Академии искусств Гюмри. Неоценим вклад в становление академии тогдашнего ректора Ереванской госконсерватории Армена Смбатяна, премьера Армена Дарбиняна, министра НО Левона Мкртчяна, губернатора Ширака Арарата Гомцяна, начальника отдела культуры областной администрации Асмик Киракосян, проректора ЕНК Степана Сукиасяна.

Прошедшие 20 лет отмечены значительными успехами. О Гюмрийском филиале ереванской Консерватории мир узнал благодаря фестивалю «Возрождение», но до этого, еще в 2005г. состоялась республиканская конференция «Диалог культур».

«Мы горды, что проделанная нами работа сегодня уже дает плоды. В первую очередь, это повысившийся рейтинг вуза, расширение международной деятельности, заключение договоров о сотрудничестве.

Среди наших партнеров – Московская академии им.Гнесиных, консерватории Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Тбилиси, Киргизии, Туркмении, ОАЭ, академии Эстонии, Литвы, Латвии, Молдовы, Казахстана, Словении, Вены. Победители фестиваля «Возрождение» и студенты вуза выступают не только в Армении, но и за рубежом», - как передает Арменпресс сказала ректор вуза Карине Авдалян.

Арменуи Мхоян