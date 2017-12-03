Карлес Пуйоль – об армянах

Экс-защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль высказал свое мнение об армянах.

Как передает Арменпресс, Пуйоль был в гостях у ведущих программы «Прожектоперисхилтон» на Первом канале России. Чемпион мира говорил о футболе, о болельщиках, в том числе и об армянах. «Армяне – сильный народ, с ильным характером», - сказал он.

Карлес Пуйоль – чемпион мира-2010, чемпион Европы-2008, серебряный призер Олимпиады в Сиднее.