Время в Ереване: 11:07:36,   3 Декабрь

Карлес Пуйоль – об армянах


Экс-защитник сборной  Испании и каталонской  «Барселоны» Карлес Пуйоль высказал свое  мнение  об армянах.

Как  передает Арменпресс, Пуйоль был в  гостях у ведущих программы «Прожектоперисхилтон» на Первом канале России. Чемпион мира говорил о футболе, о болельщиках, в том числе  и об армянах. «Армяне – сильный народ, с ильным характером», - сказал он.

Карлес Пуйоль – чемпион мира-2010, чемпион Европы-2008, серебряный призер Олимпиады в  Сиднее.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации