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Дорога  Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта


Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития   Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА, по состоянию на 10:30 часов 3 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА.



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