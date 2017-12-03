Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА, по состоянию на 10:30 часов 3 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА.