Время в Ереване: 11:07:36,   3 Декабрь

Мелкумян и Саркисян победно стартовали в турнире London Chess Classic FIDE OPEN


Члены  национальной сборной  Армении по шахматам Габриел Саркисян и Грант Мелкумян победно стартовал в турнире London Chess Classic FIDE OPEN.

Как  передает Арменпресс, в первом туре London Chess Classic FIDE OPEN соперником  Габриела Саркисяна  был представитель Кореи Квон Сехьо, которого Саркисян обыграл белыми. Грант Мелкумян, также играя белыми, достиг преимущества над своим соперником – англичанином Тимом Хебесом.

Турнир начался 2 декабря и завершится 9 декабря.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации