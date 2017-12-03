Мелкумян и Саркисян победно стартовали в турнире London Chess Classic FIDE OPEN

Члены национальной сборной Армении по шахматам Габриел Саркисян и Грант Мелкумян победно стартовал в турнире London Chess Classic FIDE OPEN.

Как передает Арменпресс, в первом туре London Chess Classic FIDE OPEN соперником Габриела Саркисяна был представитель Кореи Квон Сехьо, которого Саркисян обыграл белыми. Грант Мелкумян, также играя белыми, достиг преимущества над своим соперником – англичанином Тимом Хебесом.

Турнир начался 2 декабря и завершится 9 декабря.