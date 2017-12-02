Арташес Гегамян: Быть там, где наиболее востребован

Представляем беседу корреспондента «Арменпресс» с депутатом Национального Собрания РА от Республиканской партии Армении, сопредседателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения, председателем партии «Национальное Единение» (www.amiab.am) Арташесом Гегамяном.

– Господин Гегамян, после подписания Соглашения Евросоюз-Армения мы стали свидетелями того, что происходит в российском телеэфире, видим, какие антиармянские комментарии озвучиваются некоторыми политологами – даже звучат обвинения в прославлении тех, кто сотрудничал с фашизмом. Вы, как поборник армяно-российской дружбы и сотрудничества, как Вы́ оцениваете эти, по меньшей мере, неправомерные параллели?

– Знаете, необходимо дифференцировать официальные российские телевизионные СМИ и материалы частных телекомпаний. Упомянутые Вами передачи, не спорю, гнусны и были осуждены Республикой Армения на самом высоком уровне, и ровно так же четкую оценку им дала официальная Москва. Более того, недавно в Ереване была делегация «Единой России» во главе с зампредседателя политсовета партии Сергеем Железняком, который дал совершенно противоположную оценку этому явлению. Если обратиться к пресловутой позорной передаче на телеканале «Звезда»…

- … и на НТВ.

– … итак, насколько антиармянскими были программы Вероники Крашенинниковой и компании НТВ, настолько они были направлены и против России. Вместе с тем отметим, что с трибуны нашего Национального собрания – политической трибуны № 1, состоялись слушания относительно выхода Армении из ЕАЭС. Прозвучал ряд выступлений, содержащих антироссийские нотки, так что совершенно не удивительно появление в российском телеэфире антиармянских передач. Инициаторы парламентских слушаний должны были просчитать и предвидеть такую отдачу. Бесспорно, здесь присутствует и другой фактор – подписание Арменией известного Соглашения с Евросоюзом, что, кстати, полностью свело на нет попытки азербайджанского лобби, колоссальные усилия Азербайджана, его миллиардные затраты, целью которых было вбить клин в армяно-российские союзнические отношения, а также торпедировать проводимую Арменией политику «и – и». Так что авторы антиармянских передач, по сути, выполняют спущенный Азербайджаном политический заказ. И теперь настало время им отчитаться.

Так что, думаю, было бы уместнее нам самим задаться вопросом: как получилось, что Республика Армения не только подписывает с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, но и при этом особо акцентирует свое членство в ЕАЭС. Более того, высокопоставленные европейские комиссары заявляют, что Соглашение никоим образом не противоречит тем обязательствам, которые Армения взяла на себя, вступив в ЕАЭС и ОДКБ.

Это беспрецедентный успех нашей политической власти и, почему нет, президента Республики Армения, что, повторяю – свело к нулю весьма мощный азербайджанский лоббинг, осуществляемый не только в России, но и в Евросоюзе. А чего вы ждали? Эти люди годами кормились из рук турко-азеров, но спущенное им задание не выполнили и провалились. Естественно, прозвучали подобные нервозные, я бы сказал – вульгарные, в равной степени антироссийские и антиармянские проявления: вздорные, несуразные комментарии Крашенинниковой, дескать, в Армении прославляют «приспешников фашизма» – в лице нашего национального героя Гарегина Нжде, причем с такими характеристиками, которые носили больше антироссийскую направленность, хотя эти надуманные обвинения адресовались единственному верному партнеру, союзнику России. Между тем сегодня во главе России стоит сильный лидер, человек чести – Владимир Путин, который воспринимает на свой счет любое неуважительное высказывание в адрес своего друга в лице Армении, не говоря уж об откровенной клевете.

– И тем не менее, господин Гегамян, не считаете ли Вы, что необходимо дать достойный ответ описанному явлению: что да, именно в результате политики, проводимой властями Армении, некоторые российские политологи воспринимают нашу страны исключительно как форпост России, с которым можно обращаться как заблагорассудится. И вдруг «эта Армения» осмелилась заключить Соглашение с Евросоюзом!

– Я согласен с мнением, что своими неестественными, порой неоправданными, импульсивными поступками мы не должны лить воду на мельницу недругов и злопыхателей, невольно рекламируя их. Наоборот, своей реакцией мы должны показать, сколь убоги и продажны авторы подобных антиармянских передач – настолько, что даже не прислушиваются к словам по этому поводу Марии Захаровой, руководителя Департамента информации и печати собственного министерства иностранных дел. Они даже не осознают всю глубину и серьезность произошедшего, не учитывают тот факт, что за 10 дней до подписания соглашения 24 ноября в рамках «Восточного партнерства» в Сочи состоялась встреча на высоком уровне - Владимира Путина и Сержа Саргсяна, прошедшая в атмосфере дружбы и взаимопонимания. А ведь стоило бы нашим противникам призадуматься и понять: как это получается, что 13 ноября до встречи с президентом Путиным там же, в Сочи, Эрдоган заявил, что намерен обсудить с ним проблему урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, положив в основу возвращение Азербайджану пяти районов, но в итоге не солоно хлебавши вернулся в Анкару, признав провал своей цели. Потом уже, спустя 10 дней, он был вынужден вновь приехать в Сочи – на этот раз на переговоры в связи с Сирией, напрочь забыв про вопрос Нагорного Карабаха. И чтобы как-то сохранить лицо, он заявил в интервью турецкому сайту star.com.tr, что действительно, во время двусторонней встречи затрагивался вопрос НКР, отметив при этом, что на его взгляд, Путин не склонен сейчас оказывать давление на своего союзника – Армению, что, по его мнению, обусловлено дружескими связями между двумя странами. Высокомерный, чванливый президент Турции Эрдоган вынужден был сказать так. А мы, вместо того чтобы осознать эти нюансы, вместо того чтобы убедить своих российских оппонентов, а именно сказав, что вы должны прислушаться хотя бы к собственному руководству – позиции официальной Москвы, действовать в русле политической линии собственного президента, а вместо этого ведь своими действиями вы фактически дискредитируете их. Спросить: против кого вы выступаете? Ведь насколько они действуют во вред Армении, занимаясь антиармянской пропагандой, настолько же, если не сказать больше, вредят сами себе этой, по сути, антироссийской пропагандой. Здесь, кстати, кроется далеко идущая сверхзадача – любой ценой расшатать Россию перед президентскими выборами, которые предстоят совсем скоро, в марте 2018г., расшатать страну как изнутри, так и извне. Чтобы расшатать ее извне, естественно, пытаются дестабилизировать внутреннюю ситуацию в странах проверенных, преданных союзников России, в частности – членов ОДКБ, и создать пояс нестабильности по всему периметру границ России. Точно так же и внутри самой России. Это все – простой, незамысловатый геополитический расчет. Этот расчет сводится на нет, хотя бы в силу того факта, что в Дананге «на полях» АТЭС после 5-10 минут разговора буквально на ходу, Дональд Трамп и Владимир Путин приняли совместное Заявление о преодолении сирийского кризиса и развертывании совместных антитеррористических действий. Республика Армения, имея крепкие союзнические отношения с Россией, (находящейся под давлением санкций как со стороны США, так и Евросоюза), и с Исламской Республикой Иран (также находящегося под санкциями Запада, которые США продолжают ужесточать), тем не менее подписывает Соглашение с ЕС – как правительство суверенного государства. Это означает, что в нашей стране президéнт решает, с кем сотрудничать и с кем дружить. Нет в мировой истории такого случая, чтобы при наличии целого клубка таких взаимоотношений и серьезных противоречий, в частности, между Западом и Россией, Западом и Ираном можно было выстраивать столь сбалансированные отношения со всеми ними, отвечающие интересам нашего государства и всего армянства. Вместо того, чтобы донести это обстоятельство до самых широких кругов общественности дружественных нам стран, непонятно почему некоторые фокусируются на тех или иных антиармянских, простите за выражение, хамских, невежественных проявлениях, которые никак не укладываются во внешнеполитический вектор России и не отражают позицию официальной Москвы.

– В Брюсселе, в интервью радиостанции «Свобода», на вопрос о дальнейшем пребывании на посту – видит ли он себя лидером страны после апреля-2018, Серж Саргсян ответил, что еще не представляет этого, а когда представит – скажет. В чем, по-Вашему, причина того, что сегодня президент не повторяет прежнего утверждения, что не собирается стать ни президентом, ни премьер-министром, ни спикером парламента? Не означает ли это, что возникли иные планы, связанные с дальнейшим пребыванием Сержа Саргсяна на посту?

– Я придерживаюсь совершенно иного мнения по этому вопросу. Серж Саргсян – это тот политический и государственный деятель, согласитесь, который внес огромный вклад, имеет большие заслуги в становлении независимой Армении. Не говоря уж о Нагорно-Карабахской республике. Весь пройденный им путь говорит о том, что он должен быть там, где наиболее востребован – в плане логического продолжения начатого дела, и особенно в тот период, когда мы стали свидетелями серьезных, тектонических изменений в регионе, обусловленных судьбой Сирии, внутренним положением Турции (имея в виду курдский вопрос), Ираком, а также непрекращающимися поползновениями Азербайджана. И в этих условиях я, разумеется считаю, что человек с такой политической и государственной биографией просто обязан быть организатором и гарантом нашей безопасности. Согласитесь, на данный момент у нас нет другого политического или государственного деятеля, чье слово было бы услышано не только в Армении, но и, что не менее важно и даже более логично – в Арцахской Республике. Это тот случай, когда надо исходить не из когда-то сделанных заявлений, а с позиций возможного развития ситуации в ближайшем будущем – из диктата стоящих перед нами вызовов и создания условий для эффективного противостояния им. Да, на сегодняшний день востребовано, чтобы Серж Саргсян продолжал руководить на том посту, где ему будут доверены рычаги Верховного главнокомандующего. А это, согласно измененной Конституции – пост премьер-министра.

– Значит ли это, что Вы считаете Сержа Саргсяна незаменимым?

– Я не сказал «незаменимым». Я имею в виду объективное веление сложившейся ситуации.

– На этом посту?

– Я сказал – в ситуации, когда государственный деятель должен подумать, где он более востребован в деле обеспечения безопасности Армении и Арцаха. Вот с этой точки зрения, повторяю – да, на сегодня востребован именно он. А как сложится ситуация завтра, послезавтра, кто знает… естественно, каждое время предъявляет свой политический запрос, свое требование: кто и когда должен быть главой государства – в первую очередь, в плане обеспечения безопасности, кто должен проводить в стране экономическую, культурную политику, и так в каждой области. А мы тут мусолим – этот сказал то, а тот сказал другое… Меняется жизнь, меняются времена…

– А что, он не рассчитал время, неправильно взвесил свои заявления, обещания?

– Дело не в расчете. Геополитические процессы таковы, что за 24 часа ситуация в мире и регионе могут измениться кардинально. Смотрите, что получается. Находясь в тисках санкций, проговорив на ходу считанные минуты, Путин и Трамп подписывают заявление, которое возымело эффект взорвавшейся бомбы. Ситуация! И потом… любой дипломат (а первое лицо государства должен быть и первым дипломатом), ни при каких обстоятельствах не должен безоговорочно декларировать свои планы на будущее, по одной простой причине: независимо от того, насколько это приемлемо или неприемлемо для граждан страны, это может стать оружием в руках противников при проведении собственных расчетов. В марте 2018г. состоятся выборы президента Российской Федерации. Пока Владимир Путин не делал заявлений о своем выдвижении, он сам признается, что еще не решил. Точно так же поступает и наш президент. И правильно делает. Он сказал то, что обязан был сказать. Я расцениваю именно так. Ибо если бы первое лицо государства, находящегося в ситуации «ни войны, ни мира», его Верховный главнокомандующий дал бы иной ответ, он стал бы уязвим, это на сто процентов, уверяю вас – хотя бы для того, чтобы не давать пищи турко-азеровской антиармянской пропаганде. Они же на этом информационном фундаменте построят свою антиармянскую политику. Уж не говоря о том, что могут поднять головы определенные авантюристы, жаждущие расшатать ситуацию внутри страны.