Мовсес Акопян считает проведенные в Арцахе военные учения  сводной группировки войск  удавшимися и удовлетворительными

Начальник генштаба ВС Армении Мовсес Акопян считает удавшимися и удовлетворительными военные учения, проведенные сводной группировкой Армии обороны на юго-восточном участке Арцаха.

Как сообщил из Арцаха корреспондент Арменпресс, в беседе с журналистами начальник ГШ ВС РА Мовсес Акопян отметил, что учения показали: техника в боевом состоянии, личный состав готов вести огонь. «Командиры умеют оперативно принимать решения и приводить их в исполнение», - сказал он.

По его словам, тактика учений была оборонительной, включающей наступательные и контрнаступательные операции. «Одной только обороной врага не победить – того врага, который попытается переступить границу Арцаха или Армении». И Армении, и Арцаху нужны подготовленные воины. Наша сверхзадача – гармонизировать военные группировки», - сказал Акопян.

За учениями наблюдали президент РА Серж Саргсян, президент Арцаха Бако Саакян, министры обороны двух стран Виген Саркисян и Левон Мнацаканян, представители высшего командного состава.

«Для надежной защиты нужны старания, энтузиазм, кропотливая работа, которые в конце концов позволяют добиться профессионализма. Вооруженные силы сегодня - это не только современное вооружение, но и способность использовать его вовремя и со всей мощью. Вооруженные силы сегодня - это не только современное вооружение, но и способность использовать его вовремя и со всей мощью.

Благодарю вас. Сегодняшние учения показали ваши способности. Поверьте, что вы тем самым отвечаете всем тем, кто хочет отнять у нас родину, казаться сильными и отнять у нас что-то.

Народы могут защитить свою родину, когда ваш тип превалирует. Мы можем защитить нашу границу, мы можем защитить нашу Родину. Хочу также поблагодарить ваших родителей, ваших учителей – всех тех, кто внес свой вклад в ваше становление», - сказал Серж Саргсян. Наиболее отличившиеся удостоились поощрения президента.

Командующий сводной группировкой Тигран Парванян отметил, что целью учений было занятие точек и переход к обороне, проверка боеготовности частей, совершенствование боевых умений. «Начальники служб, частей и подразделений обучены в подготовке и проведении наступательных операций, а также усовершенствованы умения командиров организовать подавление противника, аврально перешедшего к обороне», - сказал Парванян.

Проведены учения в разных подразделениях, одновременно выполнявших одну и ту же задачу.

«Согласно заданию, условный противник прорвал нашу передовую. Задача подразделения – перейти в наступление и по частям раздробить занятые им позиции», - сказал Парванян.

В учениях принимали участие подразделения всех родов, несколько сот единиц техники.

«Примечательно, что перед нашим подразделением стояла задача не только остановить условного противника, но провести полномасштабную атаку. Подобного масштаба учения со сводной группировкой проводятся впервые», сказал он.

Карен Хачатрян