Макрон призвал Багдад и Иракский Курдистан к конструктивному диалогу

Франция призывает к конструктивному диалогу между Багдадом и властями Иракского Курдистана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Елисейском дворце после встречи с делегацией Иракского Курдистана. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



"Сегодня Франция призывает к тому, чтобы конструктивный национальный диалог мог бы начаться в Ираке", — сказал Макрон.

Он отметил, что диалог должен основываться на ряде принципов, среди которых — соблюдение конституции 2005 года и постепенная демилитаризация.

"Я надеюсь, что этот диалог появится в ближайшее время и увенчается успехом. Франция приложит все усилия, чтобы сохранилась целостность Ирака и права курдов были бы признаны", — добавил французский президент.

Встреча Макрона с делегацией Иракского Курдистана стала первой с момента прихода французского лидера на пост главы государства.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

