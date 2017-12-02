Американский посол назвал условие снятия с России санкций

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что США надеются на скорейшее урегулирование конфликта на Украине. И после этого Вашингтон сможет снять санкции с России. Как передает ''Арменпресс'' об этом сообщает Life.ru. ''Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Я думаю, нам нужно обратиться к истории этой проблемы и понять, почему наши отношения находятся там, где находятся. Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной'', -заявил дипломат.

Он добавил, разрешение ситуации на Украине "потребует серьёзных усилий в решении спорных вопросов, однако Россия и США должны продолжать переговоры и "в первую очередь сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций".

''Гցлавная задача остановить насилие в Донбассе. Почему в это вмешались США? Потому что это вопросы международного права и территориальной целостности. Они очень важны не только для США, но и для всего мирового сообщества'',-сказал Хансман.