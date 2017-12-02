Медсестра сбежала с собственной свадьбы, чтобы сделать укол пациенту

Язмин Домингес из штата Табаско, Мексика, покинула собственную свадьбу и прямо в белом платье приехала на вызов к пациенту. Как сообщает Арменпресс, об этом передает Life.ru.

Фотографии отважной невесты у кровати больного разошлись по социальным сетям и вызвали восторг пользователей.

Мексиканская невеста Язмин Домингес едва успела произнести свои брачные клятвы, когда один из пациентов попросил её срочно приехать и сделать ему укол. Девушка извинилась перед новоиспечённым мужем и гостями и отправилась на вызов. Язмин оказала пациенту необходимую помощь и вернулась на праздник.

Фото невесты, склонившейся над кроватью больного мужчины, стало вирусным. Пользователи социальных сетей выразили своё восхищение поступком Язмин.