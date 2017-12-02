Правительствами Киргизии и Казахстана во время переговоров в Астане в субботу подписана "дорожная карта" урегулирования ситуации на границе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы киргизского правительства Чингиз Эсенгулов. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Отношения между двумя соседними государствами ухудшились в сентябре, после того как действующий на тот момент президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности в процесс выборов президента страны. Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу грузов снизилось почти в три раза.

В четверг новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полях саммита ОДКБ в Минске провел встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, во время которой главы государств договорились об урегулировании ситуации на границе. В пятницу правительственная делегация Киргизии во главе с вице-премьером Толкунбеком Абдыгуловым отправилась в столицу Казахстана для переговоров обсуждения проекта "дорожной карты" урегулирования ситуации на киргизско-казахстанской государственной границе, сообщает пресс-служба киргизского кабмина.

"В Астане сегодня состоялось подписание соглашения по "дорожной карте", — сообщил он. Стороны договорились, что киргизско-казахстанская граница будет работать в обычном режиме с полуночи 3 декабря, отметил собеседник агентства.