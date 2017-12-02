Эдгар Манучарян участвовал в игре «Урала»
В 19 туре первенства России «Урал» сыграл в гостях у «Зенита».
Как передает Арменпресс, «Зениту» удалось добиться преимущества над соперником со счетом 2:1.
Эдгар Манучарян и ВаразатАроян не были заявлены в стартовом составе. Только на 81 минуте Эдгар Манучарян вышел на замену.
«Урал» набрал 25 очка и занимает 8 место.
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