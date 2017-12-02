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Эдгар Манучарян участвовал в игре «Урала»


В 19 туре  первенства России «Урал» сыграл в гостях у  «Зенита».

Как  передает Арменпресс, «Зениту» удалось добиться преимущества над соперником со счетом 2:1.

Эдгар Манучарян и ВаразатАроян не  были заявлены в  стартовом составе. Только на  81 минуте Эдгар Манучарян вышел на замену.

«Урал» набрал 25 очка и занимает 8 место.

 



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