В Лондоне пострадали пять человек из-за наезда машины на пешеходов

Не менее пяти человек получили травмы в субботу в результате наезда автомобиля на пешеходов в южной части Лондона, Как сообщает Арменпресс, об этом передает интернет-портал британского издания Daily Mail.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Находившиеся в автомобиле не пострадали.

Представитель столичной полиции подтвердил изданию, что инцидент не связан с терроризмом.