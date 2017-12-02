Московский фотограф Данила Ткаченко поджёг несколько пустующих домов в одной из российских деревень для создания серии снимков, получивших название "Родина". Как сообщает Арменпресс, об этом передает Life.ru.

Однако вскоре после публикации на него ополчились правозащитники, которые подали жалобу в Министерство культуры.

— Искусство должно будоражить человека, а не утешать. Вот ты попадаешь в деревню, в которой жили люди, видишь их вещи — письма, фотографии, кучи журналов и газет — и вся эта трухляшечка начинает тебя захватывать, очаровывать. В какой-то момент я решил расстаться с этим радикальным образом. Конечно, это по-русски: взять и сжечь, — заявил фотохудожник.

Фотограф специально выбрал заброшенные, полуразрушенные дома с протёкшими и дырявыми крышами в тех деревнях, в которые никто уже не приезжает. По словам 28-летнего лауреата премии World Press Photo, он знал, что общественность в большинстве негативно воспримет его работу. Молодой человек заявил, что даже планирует покинуть Россию.