ООН считает Армению стратегически важной страной в решении проблем беженцев

Замминистра ИД РА Ашот Овакимян принял делегацию во главе с помощником Верховного комиссара по вопросам беженцев ООН Уильяма Скотт-Оббо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, замминистра ИД РА отметил, у Армении многолетний опыт по приему и размещению беженцев. Он также подчеркнул, что Армения прилагает большие усилия не только сейчас, но и раньше – особо подчеркнув опыт интегрирования в социум беженцев как из Азербайджана в 90-е годы, так и позднее – из Ирака и Сирии.

Он подробно изложил ситуацию в Арцахе. Обратившись к перемещению граждан приграничных районов в результате развязанной Азербайджаном войны в апреле-2016, он подчеркнул необходимость обеспечения для всех нуждающихся доступности организаций, занимающихся гуманитарной деятельностью.Ашот Овакимян выразил благодарность Уильяму Скотт-Оббо за посещение и помощь жителям села талыш. Он подчеркнул, что Армения продолжает оказывать содействие пострадавшим в войне на Ближнем Востоке, в том числе и представителям этнических и религиозных меньшинств.

Уильям Скотт-Оббо отметил, что считает Армению стратегически важной страной в решении проблем беженцев, высоко оценив ее опыт в их интегрирования, и решения их социальных, экономических и жилищных проблем.