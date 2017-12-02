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ООН считает Армению стратегически важной страной в решении проблем беженцев


Замминистра  ИД РА Ашот Овакимян принял делегацию во главе с помощником Верховного комиссара по вопросам беженцев ООН Уильяма Скотт-Оббо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   МИД РА, замминистра ИД РА отметил, у Армении многолетний опыт по приему  и размещению беженцев. Он также подчеркнул, что Армения прилагает большие  усилия не только сейчас, но и раньше – особо подчеркнув опыт интегрирования  в социум беженцев как из Азербайджана в 90-е годы, так и позднее – из Ирака и Сирии.

Он подробно изложил ситуацию в Арцахе. Обратившись к  перемещению граждан приграничных районов  в результате  развязанной Азербайджаном войны в  апреле-2016, он подчеркнул необходимость обеспечения для всех нуждающихся доступности организаций, занимающихся гуманитарной деятельностью.Ашот Овакимян выразил благодарность  Уильяму Скотт-Оббо за посещение  и помощь жителям села талыш. Он подчеркнул, что Армения продолжает оказывать содействие  пострадавшим в войне  на Ближнем Востоке, в том числе и представителям этнических и религиозных меньшинств. 

Уильям Скотт-Оббо отметил, что считает Армению стратегически важной страной в решении проблем беженцев, высоко оценив ее опыт в их интегрирования, и решения  их социальных, экономических и жилищных проблем.



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