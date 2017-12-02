Полиция применила водометы для разгона протестующих против немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), съезд которой проходит в Ганновере в субботу, пишет газета Welt.

Как заявил представитель полиции, акция стартовала около 7.00 по местному времени. Участники демонстрации заблокировали несколько автомобильных дорог, ведущих к месту проведения съезда. Кроме того, зафиксирован ряд случаев нападения на полицейских. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Альтернатива для Германии" проводит первое партийное собрание после выборов, по итогам которых она впервые прошла в бундестаг, в повестке – избрание руководства партии. Порядок близ ганноверского конференц-центра, где проходит съезд, обеспечивают несколько сотен полицейских.

По итогам выборов в бундестаг 24 сентября в парламент входят шесть фракций от следующих партий: альянса ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, правой партии "Альтернатива для Германии", Свободной демократической партии, партии "ЛЕВЫЕ" и "Зеленых".