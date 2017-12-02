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На балконе обнаружен труп 70-летнего жителя дома со следами насилия


В Араратском областном следственном управлении Следственного комитета РА  ведется расследование обстоятельство смерти 70-летнего мужчины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   СК РА, 2 декабря в районе 11 часов 2017г. на балконе собственного дома обнаружен труп жителя  араратской области Петика Абрамяна (1947 г/р) со следами насилия.

Ведется следствие  для  выяснения причин и обстоятельств насилия.

Назначена судмедэкспертиза.

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