На балконе обнаружен труп 70-летнего жителя дома со следами насилия

В Араратском областном следственном управлении Следственного комитета РА ведется расследование обстоятельство смерти 70-летнего мужчины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, 2 декабря в районе 11 часов 2017г. на балконе собственного дома обнаружен труп жителя араратской области Петика Абрамяна (1947 г/р) со следами насилия.

Ведется следствие для выяснения причин и обстоятельств насилия.

Назначена судмедэкспертиза.