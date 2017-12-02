Испания выдаст российского программиста Лисова США

Совет министров Испании одобрил экстрадицию в США российского программиста Станислава Лисова, которого подозревают в краже банковских данных с помощью вредоносной программы. Об этом говорится в заявленииминистерства юстиции страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Лисов, задержанный в январе в Барселоне, сейчас находится под стражей. В августе испанский суд разрешил выдать программиста Соединенным Штатам. Последнее слово оставалось за правительством.

13 июля сообщалось, что Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль и не допустить его экстрадиции в США.

Правоохранительные органы США подозревают программиста в разработке вредоносной программы NeverQuest. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для его выдачи.