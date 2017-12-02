Двое граждан Турции пытались въехать на Украину с поддельными визами

Украинские пограничники обнаружили в аэропорту Одессы у двух граждан Турции поддельные немецкие визы, им запрещен въезд в страну. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Вчера в пункте пропуска "Одесса-авиа" во время оформления пассажиров рейса Стамбул — Одесса пограничники Одесского отряда обнаружили у двух граждан Турции поддельные документы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранцы, используя поддельные визы, которые они купили в Турции примерно за 5 тысяч евро, намеревались незаконно попасть через Украину в Берлин.

Украинские правоохранители отказали им в пересечении границы и запретили въезд в страну.