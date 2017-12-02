Время в Ереване: 11:07:36,   2 Декабрь

Двое граждан Турции пытались въехать на Украину с поддельными визами


Украинские пограничники обнаружили в аэропорту Одессы у двух граждан Турции поддельные немецкие визы, им запрещен въезд в страну. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Вчера в пункте пропуска "Одесса-авиа" во время оформления пассажиров рейса Стамбул — Одесса пограничники Одесского отряда обнаружили у двух граждан Турции поддельные документы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранцы, используя поддельные визы, которые они купили в Турции примерно за 5 тысяч евро, намеревались незаконно попасть через Украину в Берлин.

Украинские правоохранители отказали им в пересечении границы и запретили въезд в страну.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации