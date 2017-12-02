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Армянский депутат Сирии представила баронессе Кэролайн Кокс послевоенную ситуацию и процесс восстановления


Во время встреч в парламенте  Сирии, в частности, с депутатом Норой Арисян, представители Палаты  лордов Соединенного Королевства среди прочих обсудили также положение армянской общины.

Об этом в  беседе с Арменпресс сказала Нора  Арисян. «С представителями Палаты  лордов  мы  обсуждали вопросы, касающиеся послевоенного восстановления  страны, установления  безопасности. Говорили и об армянской общине», - сказала она.

Арисян представила гостям, как  восстанавливаются разрушенные школы, церкви, инфраструктуры. Арисян отметила, что армяне и сирийцы живут в гармонии и полном согласии, что вполне отвечает принципам мультикультурализма. 



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