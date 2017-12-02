Армянский депутат Сирии представила баронессе Кэролайн Кокс послевоенную ситуацию и процесс восстановления

Во время встреч в парламенте Сирии, в частности, с депутатом Норой Арисян, представители Палаты лордов Соединенного Королевства среди прочих обсудили также положение армянской общины.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала Нора Арисян. «С представителями Палаты лордов мы обсуждали вопросы, касающиеся послевоенного восстановления страны, установления безопасности. Говорили и об армянской общине», - сказала она.

Арисян представила гостям, как восстанавливаются разрушенные школы, церкви, инфраструктуры. Арисян отметила, что армяне и сирийцы живут в гармонии и полном согласии, что вполне отвечает принципам мультикультурализма.