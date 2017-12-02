СМИ: Израиль нанес ракетный удар по военному объекту под Дамаском

Израиль выпустил в ночь на субботу несколько ракет класса "земля - земля" по военному объекту в районе Эль-Кисва на юго-западной окраине сирийской столицы. Как сообщила спутниковая телестанция Al Ekhbariya, одна из ракет поразила военную позицию и нанесла материальный урон.

"Сирийские ПВО открыли ответный огонь и уничтожили две цели противника", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении.

Телеканал называет новое израильское нападение "неприкрытой агрессией".

О потерях среди военнослужащих сведений не приводится.