Время в Ереване: 11:07:36,   2 Декабрь

СМИ: Израиль нанес ракетный удар по военному объекту под Дамаском


Израиль выпустил в ночь на субботу несколько ракет класса "земля - земля" по военному объекту в районе Эль-Кисва на юго-западной окраине сирийской столицы. Как сообщила спутниковая телестанция Al Ekhbariya, одна из ракет поразила военную позицию и нанесла материальный урон.

"Сирийские ПВО открыли ответный огонь и уничтожили две цели противника", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении.

Телеканал называет новое израильское нападение "неприкрытой агрессией".

О потерях среди военнослужащих сведений не приводится.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации