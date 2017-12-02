БДИПЧ/ОБСЕ предложило Армении провести ряд избирательных реформ

БДИПЧ/ОБСЕ 29 ноября-1 декабря было в Ереване с целью презентации окончательного доклада по итогам состоявшихся 2 апреля парламентских выборов. Доклад обсужден в рамках встреч с представителями ЦИК, политических партий, правительства, гражданских организаций, а также международной общественности.

Как передает Арменпресс, наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) отметили возможные области для дальнейшего сотрудничества, а также шаги по реализации предложений заинтересованных сторон.

Авторы доклада предложили провести ряд избирательных реформ, которые помогут устранить недостатки в проведении избирательной пропаганды, финансировании, права обжалования и т.д. особо отмечена важность усилий, которые помогут людям с инвалидностью принять полноценное участие в избирательном процессе.

Представители БДИПЧ отметили недостаточность доверия армянских граждан к избирательному процессу в Армении, призвав власти проявить политическую волю для пресечения любых попыток применить давление на избирателей.

«Осознавая готовность заинтересованных сторон к осуществлению шагов в сфере избирательного процесса, необходима масштабная и всеобъемлющая консультация – для его успешного проведения», - сказал замруководителя мониторинговой миссии Дональд Биссо.

Глава избирательного отдела БДИПЧ Александр Шлык от имени всего Бюро по демократическим институтам и правам человека выразил готовность помочь в осуществлении данных рекомендаций.