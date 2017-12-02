Время в Ереване: 11:07:36,   2 Декабрь

БДИПЧ/ОБСЕ предложило Армении провести ряд избирательных реформ


БДИПЧ/ОБСЕ 29 ноября-1 декабря было в  Ереване с целью презентации окончательного доклада по итогам состоявшихся 2  апреля парламентских выборов. Доклад обсужден в рамках встреч с представителями ЦИК, политических партий, правительства, гражданских организаций, а также международной  общественности. 

Как передает Арменпресс, наблюдатели БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) отметили возможные области для дальнейшего сотрудничества, а также шаги по реализации предложений  заинтересованных сторон.

Авторы доклада предложили провести ряд избирательных реформ, которые  помогут устранить недостатки в проведении избирательной пропаганды, финансировании, права обжалования и т.д. особо отмечена важность усилий, которые  помогут людям с инвалидностью принять полноценное  участие  в  избирательном процессе.

Представители БДИПЧ отметили недостаточность доверия  армянских граждан к избирательному  процессу в Армении, призвав власти проявить политическую волю для  пресечения  любых попыток применить давление на избирателей.

«Осознавая готовность заинтересованных сторон к  осуществлению шагов  в  сфере избирательного процесса, необходима масштабная и всеобъемлющая консультация – для  его успешного проведения», - сказал замруководителя мониторинговой  миссии  Дональд Биссо.

Глава избирательного отдела  БДИПЧ Александр Шлык от имени всего Бюро по демократическим институтам и правам человека выразил готовность  помочь в осуществлении данных рекомендаций. 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации