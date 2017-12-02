На значительной части территории республики 6-7 декабря ожидаются осадки

2-5 декабря и на территории республики погодаожидаетсябезосадков.6-7 декабря ожидаются осадки на значительной части территории республики: в высокогорных районах в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, температура воздуха 2-4 декабря существенно не изменится. Ночью 5 и 6 декабря температура повысится на 4-5 градусов, днем 6-7 декабря понизится на 7-9градусов.

В Ереване 2-5 декабря также погодаожидаетсябезосадков.6-7 декабря ожидаются осадки: на возвышенностях в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.