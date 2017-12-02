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На значительной части территории республики 6-7 декабря ожидаются осадки


2-5 декабря и на территории республики погодаожидаетсябезосадков.6-7 декабря ожидаются осадки на значительной части территории республики: в высокогорных районах в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

 Как  сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА, температура воздуха 2-4 декабря существенно не изменится. Ночью 5 и 6 декабря температура  повысится на 4-5 градусов, днем  6-7  декабря понизится на 7-9градусов.

В  Ереване 2-5 декабря также погодаожидаетсябезосадков.6-7 декабря ожидаются осадки: на возвышенностях в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.



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