В ближайшие 2 дня 40 музыкальных коллективов выступят с концертами в областях страны

Флэш-мобом на главной площади Республики в Ереване начались мероприятия «Армения, любовь моя». Во флэш-мобе принял участие министр культуры РА Армен Амирян.

На «каменном ковре» площади состоялся совместный танец нескольких ансамблей. Затем участники разъехались на автобусах по областям республики. Инициатива «Армения, любовь моя» завершится мероприятием «Музыкальная остановка-2017».

Армен Амирян подчеркнул, что проект «Музыкальная остановка-2017» стартовал еще в начале года. «Первое, мы разгрузили Ереван от культурного бремени и направили наши силы на области, где давно ждут наших деятелей культуры», - сказал министр.

Он добавил, что в каком-то смысле решается и вопрос использования опустевших очагов культуры.

«Нам важно пробудить в молодом поколении, живущем в провинции, их воображение, мир их мечтаний, дать возможность соприкоснуться с современным искусством», - сказал Армен Амирян.

Он с радостью отметил, что к инициативе подключились также музыкальные коллективы, которые финансируются не государством. «Мы хотим, чтобы такие коллективы создали на местах культурные единицы, за что мы будем платить им. Зато мы сможем разбудить культурную жизнь в областях, найти там специалистов, которые также будут создавать культурные единицы», - сказал он.