Тиллерсон встретится с главой МИД Грузии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на следующей неделе встретится в Брюсселе с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.



"В Брюсселе (на полях министерской встречи НАТО) госсекретарь встретится с главой МИД Грузии, чтобы подчеркнуть приверженность США партнерству Грузии с НАТО", — сказал он в ходе телефонного брифинга, посвященного поездке Тиллерсона в Европу. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Представитель госдепартамента также выразил уверенность, что "во время всех остановок в рамках турне госсекретарь намерен дать четкий сигнал о поддержке США суверенитета и целостности Украины".

С 4 по 8 декабря Тиллерсон посетит Брюссель, Вену и Париж. В Брюсселе он примет участие в министерской встрече НАТО, в Вене — в аналогичном форуме ОБСЕ, а в Париже встретится с представителями французского руководства.