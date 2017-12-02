Стартовал розыгрыш Кубка Федерации стрельбы Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает НОКА. 75 спортсменов-стрелков будут состязаться по четырем видам: стрельба из пневматического пистолета, пневматического ружья, стрельба по бегущей мишени – нормальный бег, стрельба по бегущей мишени – смешанный бег.

Соревнования проводятся в шестой раз по инициативе президента Федерации Артура Ованисяна.

По итогам этого последнего в году соревнования будут сформированы сборные по разным возрастным категориям. В конце января армянские стрелки примут участие в международном турнире в Мюнхене, после чего начнут готовиться к первенству Европы.