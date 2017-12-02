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Стартовал розыгрыш Кубка Федерации стрельбы


Стартовал розыгрыш Кубка Федерации стрельбы Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает НОКА. 75 спортсменов-стрелков будут состязаться по четырем видам: стрельба  из пневматического пистолета,  пневматического ружья, стрельба  по бегущей мишени – нормальный бег,  стрельба  по бегущей мишени – смешанный бег.

Соревнования  проводятся в шестой раз по инициативе президента  Федерации Артура  Ованисяна.

По итогам этого последнего в  году  соревнования будут сформированы сборные по разным возрастным категориям. В  конце января армянские стрелки примут участие в  международном турнире в  Мюнхене, после чего начнут готовиться к первенству  Европы.

 



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