МЧС РА рекомендует водителям ездить с зимними шинами
МЧС РА сообщает, что по состоянию на 11:30 часов2 декабря закрытых и труднопроходимых дорог на территории республики нет.
Как передает Арменпресс, 2-5 декабря погода ожидается без осадков. 6 декабря ожидаются осадки: в высокогорных районах в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.
Ввиду ожидающейся неблагоприятной погоды, водителям рекомендуется на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.
Согласно информации из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
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