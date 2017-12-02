МЧС РА рекомендует водителям ездить с зимними шинами

МЧС РА сообщает, что по состоянию на 11:30 часов2 декабря закрытых и труднопроходимых дорог на территории республики нет.

Как передает Арменпресс, 2-5 декабря погода ожидается без осадков. 6 декабря ожидаются осадки: в высокогорных районах в виде дождя со снегом, в низинах – в виде дождя.

Ввиду ожидающейся неблагоприятной погоды, водителям рекомендуется на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.