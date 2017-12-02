85% строительства совершены на средства международных организаций, населения и кредиты

Доля иностранных инвесторов в строительство на территории Армении за 10 месяцев 2017г. составляет 13%. По сравнению с прошлым годом инвестиции этих источников выросли в 5,7 раз.

Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные данные Национальной статистической службы за январь-октябрь-2017.

Больше всего строительные работы финансируются организациями - 43,1%. На средства населения приходится 26%, а 16,2 – это международные кредиты. Финансовые источники преобладали и в строймонтажных работах за январь-октябрь-2017.

За указанный период большая доля строительных работ отмечена в области недвижимого имущества (27,2 %), транспорта (11,2 %), горнодобывающей промышленности (10,2 %).