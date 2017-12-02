Судебное преследование турецких интеллигентов за посещение Арцаха опасно для самой Турции – Четиноглу

Турция удовлетворила требование генпрокуратуры Азербайджана: в отношении четверых граждан Турции, посетивших Нагорный Карабах в конце сентября этого года, начаты правовые процедуры. Расследование вел лично генпрокурор Стамбула. По окончании возбуждено уголовное дело против «нарушителей». Об этом в беседе с Арменпресс об этом сказал один из них – жертва турецко-азербайджанского заговора писатель СаитЧетиноглу.

«Мы использовали свое право на свободу передвижения – одно из основополагающих. Азербайджанское правительство ответило решением арестовать нас, с целью ограничить нашу свободу путешествовать. В качестве инструмента использован Интерпол», - сказал он.

Он также напомнил, что посетили «Арцах без ведома Баку». Азербайджан начал преследование и потребовал, чтобы турецкие власти взяли у них показания. За это взялся лично генпрокурор Стамбула.

«Судя по СМИ, против нас начало судебное дело.О возбуждении уголовного дела сообщил министр иностранных дел Турции МевлютЧавушоглу. Из его слов можно понять, что Азербайджан и Турция принимают меры против посещений Нагорного Карабаха», - сказал Четиноглу.

Он посчитал по меньшей мере странным такой подход турецкой стороны, учитывая, что Турция сама оккупировала часть Кипра. По его словам, если против него возбуждается уголовное дело за посещение Арцаха, то так же надо относиться к гражданам Турции за посещение «Турецкой республики Северного Кипра». «Дело закончится тем, что будут уголовно преследоваться миллионы граждан Турции за «посещение оккупированных территорий без разрешения», - в беседе с Арменпресс сказал Четиноглу, добавив, что последствия судебного преследования за посещение Арцаха опасно для самой Турции.

В отношении четверых граждан Турции, посетивших Нагорный Карабах 22 сентября этого года, начаты правовые процедуры. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что политик УфукУрас, писатель СаитЧетиноглу, журналисты Али Байрамоглу и ЭролКатырджыоглу незаконно посетили «оккупированные азербайджанские территории» без ведома Баку и Анкары. Против них возбуждено дело по статье 318.2 УК Азербайджана (незаконное пересечение границы Азербайджана). Принято решение об аресте турецких интеллигентов.

Кроме того против них был объявлен международный розыск. Правоохранительным органам Турции было направлено специальное письмо – с требованием арестовать и призвать их к ответственности.

Аракс Касьян