Генрих Мхитарян не заявлен в матче с «Арсеналом»



Полузащитник национальной сборной Армении и ManchesterUnitedГенрих Мхитарян не заявлен в матче сArsenal-ом. Как передает Арменпресс, в Лондон поехали 20 футболистов: ДэвидДе Хеа, СерхиоРомеро, Жоэл Перейра, Антонио Валенсия, МатеоДармиан, КрисСмоллинг, ВикторЛинделеф, МаркосРохо, Люк Шоу, ДейлиБлинд, Эшли Янг, АндерЭререа, Скотт Мактоминай, Джесси Лингард, НемайнсМатич, Пол Погба, Хуан Мата,МаркусРашфорд,РомелуЛукаку, Энтони Мартиал. Не заявленыГенрих Мхитарян и ЗлатанИбрагимович. «Красные дьяволы» в рамках 15 тура АПЛ в гостях сыграют с Arsenal-ом. Игра состоится 2 декабря в 21:30 часов по ереванскому времени. «Красные дьяволы» в рамках 15 тура АПЛ в гостях сыграют с Arsenal-ом. Игра состоится 2 декабря в 21:30 часов по ереванскому времени.