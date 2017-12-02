Габриел Саркисян стартуетв London Chess Classic FIDE Open

Член национальной сборной Армении Габриел Саркисян стартует в 9th LondonChessClassic FIDE Open.

Как передает Арменпресс, в этом авторитетном турнире участвуют 150 шахматистов. Габриел Саркисян по рейтингу второй, уступая только представителю России Александру Мотылевскому.

В первом туре соперником Саркисяна станет кореец КвонСехьо.

Турнир стартует 2 декабря, а завершится 9 декабря.