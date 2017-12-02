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Габриел Саркисян стартуетв London Chess Classic FIDE Open


Член национальной сборной  Армении Габриел Саркисян стартует в  9th LondonChessClassic FIDE Open.

Как  передает Арменпресс, в этом авторитетном турнире  участвуют 150 шахматистов. Габриел Саркисян по рейтингу второй, уступая только представителю России Александру Мотылевскому.

В первом туре соперником Саркисяна станет кореец КвонСехьо.

Турнир стартует 2 декабря, а завершится 9 декабря.



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