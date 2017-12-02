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Геворк Казарян возвращается после травмы


Член национальной сборной  Армении по футболу  и португальского клуба «Маритиму» ГеворкКазарян возвращается в строй после  травмы.

Как  передает Арменпресс, впервые  после  длительной реабилитации Казарян заявлен в стартовый состав. В рамках чемпионата Португалии 2 декабря команда с Казаряном сыграет с командой «Морейренс».

Полузащитник национальной сборной  Армении ГеворкКазарян получил травму во время матча Армения-Казахстан отборного тура ЧМ-2018.



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