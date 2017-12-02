Геворк Казарян возвращается после травмы

Член национальной сборной Армении по футболу и португальского клуба «Маритиму» ГеворкКазарян возвращается в строй после травмы.

Как передает Арменпресс, впервые после длительной реабилитации Казарян заявлен в стартовый состав. В рамках чемпионата Португалии 2 декабря команда с Казаряном сыграет с командой «Морейренс».

Полузащитник национальной сборной Армении ГеворкКазарян получил травму во время матча Армения-Казахстан отборного тура ЧМ-2018.