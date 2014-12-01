Предстоящие на 2 декабря мероприятия
21:47, Декабрь 01, 2017
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- 01.12-21:47 Предстоящие на 2 декабря мероприятия
- 01.12-21:23 В посольстве Болгарии состоялся круглый стол на тему «Безопасность и стабильность в Черноморском регионе - вызовы и возможности»
- 01.12-20:48 Президенты Армении и НКР провели рабочее совещание, посвященное последовательному повышению обороноспособности Армии обороны
- 01.12-20:43 Президент Республики Армения с рабочим визитом посетил Республику Арцах
- 01.12-20:01 Определились составы всех групп финальной стадии ЧМ-2018 в России
- 01.12-19:27 В Кремле началась церемония жеребьевки Чемпионатa мира по футболу: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 01.12-19:18 Армения ожидает от ЕС полную реализацию принципа «больше за большее»: Армен Ашотян
- 01.12-18:35 Предстоящие на 2 декабря мероприятия
- 01.12-18:25 Константин Орбелян награжден премией «Согласие»
- 01.12-17:52 В Армении состоялась премьера симфонии «Бабий Яр» Шостаковича
- 01.12-17:50 Шульц назвал условия для переговоров о правительственной коалиции в ФРГ
- 01.12-17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-12-17
- 01.12-17:41 Азиатские индексы снизились - 01-12-17
- 01.12-17:28 Вышедшая замуж за саму себя британка призналась в измене
- 01.12-17:25 Почти 30 человек пропали без вести после крушения судна у берегов Марокко
- 01.12-17:20 Беспилотные такси от General Motors появятся на улицах городов США к 2019 году
- 01.12-17:15 Бэтмена сделали ниндзей и отправили в феодальную Японию
- 01.12-16:48 Apple породила новый баг в попытке исправить опасную уязвимость
- 01.12-16:41 "Мы боимся того, что на нас не похоже": Джулия Робертс о новой роли
- 01.12-16:28 В правительстве Армении обсуждены шаги, направленные на осуществление инвестиционных программ
- 01.12-16:27 Китаянка чудом избежала смерти, попав под колеса грузовика
- 01.12-16:20 Чтение вслух улучшает память, заявляют ученые
- 01.12-16:18 Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису
- 01.12-15:53 За короткое время в Союзе кинематографистов Армении произошли положительные изменения
- 01.12-15:46 СМИ: блок ХДС/ХСС и социал-демократы договорились о переговорах о коалиции
- 01.12-15:44 Порошенко пообещал референдум о вступлении в НАТО
- 01.12-15:36 Самая дорогая сумка в мире нашла покупателя
- 01.12-15:34 Российские олигархи стали богаче на $21,6 миллиарда с начала года
- 01.12-15:31 На перевале Варденяц – местами гололед
- 01.12-15:28 Музыкант "превратил" фортепиано в гитару и сыграл соло из Hotel California
- 01.12-15:20 Подписано соглашение о предоставлении гранта в рамках программы по управлению твердыми бытовыми отходами Еревана
- 01.12-14:56 Бако Саакян провел совещание, посвященное вопросам осуществления реформ органов местного самоуправления
- 01.12-14:55 Президент Армении Серж Саргсян назначил новых судей в Шираке, Лори и Котайке
- 01.12-14:48 Удалить из эфира продажных журналистов: Союз армян России осудил антиармянскую волну в российских СМИ
- 01.12-14:45 Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении
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