В посольстве Болгарии состоялся круглый стол на тему «Безопасность и стабильность в Черноморском регионе - вызовы и возможности»

Посольство Республики Болгария в Ереване совместно с Фондом Фридрих Эберт 1 декабря 2017 года организовали круглый стол на тему «Безопасность и стабильность в Черноморском регионе - вызовы и возможности», который проходил в гостинице ” Best Western Congress” в Ереване.

Круглый стол был модерирован г-м Давидом Шахназаряном и проходил под девизом 10-й годовщины вступления Болгарии в ЕС и по случаю предстоящего болгарского председательства в Евросоюзе в первой половине 2018 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, целью мероприятия было создание платформы для сбалансированного обсуждения комплексных и сложных вопросов безопасности и стабильности Черноморского региона с разных точек зрения, а также принимая во внимание интересы и взаимозависимость характера отношений между государствами региона.

На открытии к участникам обратились заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян, Ее Превосходительство г-а Мария Павлова - посол Болгарии в Армении, Его Превосходительство г-н Маттиас Кесслер - посол Германии в Армении и г-н Феликс Хетт, директор Фонда имени Фридрих Эберт регионального представительста по Южному Кавказу.

Послы поздравили Правительство Армении и армянский народ за историческое подписание соглашения CEPA. Различные группы экспертов, представляющих научные круги и НПО из Болгарии, Армении, Грузии, России и Украины, а также региональных организаций обменялись мнениями двух панелей по комплексной ситуации в области безопасности в Черноморском регионе и ызовам в регионе в целом.

Мероприятие позволило высказать различные мнения экспертов и изучить перспективы, касающиеся основных проблем, с которыми сталкивается Черноморский регион, одна из наиболее динамичных и стратегически важных зон в Европе.

Было отмечено, что в трудные времена для обеспечения безопасности, важно прилагать усилия, направленные на поддержание открытых каналов связи, де - эскалацию и управление рисками.

Дискуссия была предназначена не только очертить основные вопросы, вытекающие из различных стратегических, военных и экономических интересов и приоритетов в регионе, но и для поиска конструктивных подходов к возрождению и активизации регионального сотрудничества всеми возможными средствами, в том числе и экономических возможностей, внутренних реформ в региональных государствах и регионального экономического сотрудничества.

Участники отметили, что Армения будет председательствовать в ОЧЕС в 2018 году, таким образом, имея возможность внести свой вклад в активизацию региональных конструктивных проектов.