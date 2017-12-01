Президенты Армении и НКР провели рабочее совещание, посвященное последовательному повышению обороноспособности Армии обороны

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 1 декабря встретил прибывшего с рабочим визитом в Арцах Президента Республики Армения Сержа Саргсяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в тот же день главы армянских государств провели рабочее совещание в министерстве обороны Республики Арцах, посвященное последовательному повышению обороноспособности Армии обороны, вопросам военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуации на границах.

Обе стороны подчеркнули важность обеспечения высокого уровня взаимодействия между двумя армянскими государствами в сфере военного строительства как одного из существенных залогов обеспечения мира и стабильности в регионе.