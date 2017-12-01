В Кремле началась церемония жеребьевки Чемпионатa мира по футболу: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Москве началась церемония жеребьевки команд-участниц финальной части чемпионата мира по футболу, который в июне и июле следующего года пройдет на стадионах 11 городов нашей страны. Как сообщает Арменпресс, с приветственным словом к участникам и гостям будущего турнира обратился президент России Владимир Путин.

"Россияне сделают все, чтобы чемпионат стал настоящим праздником, но главное – чтобы он еще больше сплотил большую и дружную футбольную семью, — сказал Владимир Путин,- семью, для которой важнее всего сам спорт, дружба и честная борьба, ценности которой неподвластны никакой текущей конъюнктуре".

После выступления главы станы-хозяйки World Cup-2018 слово взял президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Он поблагодарил российскую сторону за те усилия, что были приложены к подготовке ко всепланетному футбольному форуму. Первое лицо ФИФА дал старт процедуре жеребьевки мирового первенства, в котором примут участие 32 сборные со всех пяти континентов.

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