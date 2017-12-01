Армения ожидает от ЕС полную реализацию принципа «больше за большее»: Армен Ашотян

Армения ожидает от ЕС полную реализацию принципа «больше за большее». Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Постоянной НС Армении по внешним связям Армен Ашотян, коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

«Речь не только об экономических последствиях. Мы не воспринимаем ЕС как выдающий деньги банкомат, хотя финансово-экономическое содействие является важным элементом, но мы в парламенте ожидаем реализации принципа «больше за большее» также в политической арене», - сказал Ашотян.

По его словам, Армения, конечно же, удовлетворена закрепленной в соглашении формулировкой, касающейся урегулирования нагорно-карабахского конфликта,.

«Связанная с урегулированием конфликта формулировка является важным компонентом правовой базы с ЕС. Это важное достижение для нас. Европейское сообщество не пыталось поставить знак равенства между Арменией и Азербайджаном и не заставляло Армению ждать из-за того, что наши соседи также пытаются что-то обсудить с ними и подписать некоторые документы», - сказал он.

Говоря о реализации соглашения, Ашотян подчеркнул, что никто не утверждает, что соглашение волшебное, и, естественно, необходимы совместные и усердные усилия для его воплощения в жизнь.

«Усилия потребуются от исполнительных и законодательных органов, руководства и оппозиции, правительства и общественности. Естественно, на этом пути возникнут некоторые препятствия, но я хочу заверить представителей гражданского общества, что их участие имеет ключевое значение», - сказал Ашотян.