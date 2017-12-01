Константин Орбелян награжден премией «Согласие»

В Москве прошла lV ежегодная международная премия «Согласие». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского академического театра оперы и балета имени А.Спендиарова, премией «Согласие» за 2017 год в номинации «Гордость нации» награжден директор и художественный руководитель Армянского академического театра оперы и балета имени А.Спендиарова, дважды номинант на премию «Гремми» Константин Гарриевич Орбелян.

Премию маэстро Орбеляну вручил чрезвычайный и полномочный посол РА в РФ Вардан Тоганян.

Премия «Согласие» учреждена крупнейшей организацией армянской диаспоры мира – Союзом армян России в 2014 году.

Эта премия стала символом братской дружбы, единения и взаимопонимания народов и стран. Проводится церемония при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и при поддержке Правительства Москвы.