Шульц назвал условия для переговоров о правительственной коалиции в ФРГ
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц назвал начальные требования для сотрудничества с партийным альянсом ХДС/ХСС в рамках предполагаемой "большой коалиции", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Главными пунктами в переговорах должны стать всеобъемлющие реформы Европейского союза и германской соцсистемы.
"Обновление Германии, модернизация необходимых нам областей должны идти рядом с модернизацией Европы. Без этого, совершенно точно, СДПГ не войдет в федеральное правительство", — заявил он.
AP Photo / Michael Sohn
- 17:50 Шульц назвал условия для переговоров о правительственной коалиции в ФРГ
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