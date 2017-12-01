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Шульц назвал условия для переговоров о правительственной коалиции в ФРГ


Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц назвал начальные требования для сотрудничества с партийным альянсом ХДС/ХСС в рамках предполагаемой "большой коалиции", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Главными пунктами в переговорах должны стать всеобъемлющие реформы Европейского союза и германской соцсистемы.

"Обновление Германии, модернизация необходимых нам областей должны идти рядом с модернизацией Европы. Без этого, совершенно точно, СДПГ не войдет в федеральное правительство", — заявил он.

 

AP Photo / Michael Sohn

 



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