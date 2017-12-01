В Армении состоялась премьера симфонии «Бабий Яр» Шостаковича

30 ноября в рамках 5-го Международного фестиваля Хачатуряна состоялась армянская премьера Симфонии № 13 «Бабий Яр» Дмитрия Шостаковича. Произведение представили Государственный молодежный оркестр Армении во главе с дирижером Сергеем Смбатяном, солист гамбургской государственной оперы Владимир Байков (бас) и хор Международного фестиваля Хачатуряна (хормейстер: Радик Меликян).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Государственного молодежного оркестра Армении, основами текста произведения «Бабий Яр» были пять стихов поэта Евгения Евтушенко: «Бабий Яр», «Юмор», «В магазине», «Страхи», «Карьера».

Эта симфония, написанная для солиста, хора басов и оркестра в 1962 году, была настоящим отражением эпохи: композиция сосредоточена на печальных событиях того времени, юмористических и повседневных делах, и все это передается с уникальным и высококачественным музыкальным выражением!

Композитор был вдохновлен стихотворением Евтушенко, написанным в память трагедии Бабьего Яра. В 1941 году фашистские войска захватили Киев, собрав всех евреев в урочище Бабьего Яра под предлогом эвакуации, и около 30 000 человек были застрелены за один день. Великие артисты Евтушенко и Шостакович в память всех жертв создали симфонию «Бабий Яр».

Владимир Байков отметил, что он только представлял выдержки из этой симфонии. В Армении он исполнил всю композицию впервые. Кстати, это было второе выступление Байкова в Ереване, он выступал здесь впервые 15 лет назад, представляя Симфонию №14 Дмитрия Шостаковича с Аракс Давтян.

Байков отметил, что сначала почувствовал некоторые неудобства, представляя «Бабий Яр». С самого начала это произведение воспринималось не как просто музыка, а как факт. Но он постепенно начал ощущать связь между музыкой, Евтушенко и Шостаковичем. Он отметил, что в симфонии много противоречий. Здесь есть трагедия и в то же время юмор.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного молодежного оркестра Армении Сергей Смбатян подчеркнул важность содержания симфонии. Он надеется, что они смогли донести до аудитории все сообщения, которые Шостакович и Евтушенко подвели для идеологического содержания своих творений.

Международный фестиваль имени Хачатуряна подходит к концу. В течение нескольких месяцев зрителям была предоставлена красивая, качественная музыка. Президент Музыкального общества Армении Давид Газарян считает Фестиваль Хачатуряна важным событием в нашей музыкальной жизни.

«Фестиваль включает в себя интересные концертные программы, известных гостей из-за рубежа, а также наших музыкантов и коллективов! Программа этого года очень оригинальна. Я высоко оцениваю Фестиваль Хачатуряна, следую за ним с удовольствием и часто присутствую на концертных вечерах», — отметил Дэвид Казарян.

5-й Международный фестиваль Хачатуряна проходит под высоким патронатом Президента РА Сержа Саргсяна. Он реализуется благодаря совместным усилиям Государственного молодежного оркестра Армении (Генеральный партнер оркестра — ВиваСелл-МТС) при поддержке Министерства культуры РА, Фонда «Хачатурян», Европейского фонда поддержки культуры.