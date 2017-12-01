Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-12-17

ЕРЕВАН, 1 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 декабря, курс доллара США сократился на 0.09 драмa и составил 484.21 драм. Курс евро вырос на 3.72 драмa и составил 576.26 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 8.25 драм. Курс британского фунта вырос на 1.43 драмa и составил 653.01 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 60.54 драмa и составила 19929.78 драм. Цена серебра сократилась на 5.11 драмa и составила 257.96 драм. Цена платины сократилась на 80.57 драмa и составила 14633.65 драм.