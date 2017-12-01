Азиатские индексы снизились - 01-12-17

ТОКИО, 1 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.41% и составил 22819.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.25% и составил 1796.53 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.01% и составил 3317.62 пункта, а HANG SENG снизился на 0.35% и составил 29074.24 пункта.