Почти 30 человек пропали без вести после крушения судна у берегов Марокко

По меньшей мере 28 мигрантов числятся пропавшими без вести после крушения судна у берегов Марокко, сообщил в пятницу на брифинге в отделении ООН в Женеве представитель Международной организации по миграции Джо Милман, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, всего на лодке находилось 34 человека, шестерых из них удалось спасти.

Он отметил, что в этом году на маршруте между Северной Африкой и Испанией погибли 174 человека, что на 53 человека больше, чем за тот же период времени прошлого года. При этом, по состоянию на 29 ноября более 19,6 тыс. мигрантов уже прибыли в Испанию.