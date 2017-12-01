Беспилотные такси от General Motors появятся на улицах городов США к 2019 году

Беспилотные такси производства американского автостроительного гиганта General Motors (GM) появятся на улицах крупнейших городов США уже к 2019 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство AP.

Как заявили представители GM на встрече с инвесторами, корпорация намерена начать предлагать коммерческие услуги по перевозке пассажиров и грузов с помощью самоуправляемых автомобилей через два года. К тому времени компания намеревается завершить тесты самоуправляемых машин, которые уже проводятся в ряде американских городов.

Так, в Сан-Франциско (штат Калифорния), Детройте (штат Мичиган) и Финиксе (штат Аризона) GM испытывает беспилотные электрокары Chevrolet Bolt. В начале следующего года компания планирует приступить к испытаниям на улицах Нью-Йорка.

Во время тестов в каждом таком автомобиле в целях безопасности находится сотрудник корпорации, функции которого сводятся к сбору информации о работе аппаратуры и реагированию при возникновении чрезвычайных ситуаций во время движения. Однако после полноценного коммерческого запуска в машинах будут находиться только пассажиры.

Одним из конкурентов GM в использовании "умных автомобилей" является компания Waymo, которая, как и Google, входит в холдинг Alphabet. На сегодняшний день она считается лидером в данной области - за восемь лет ее беспилотники в общей сложности проехали 5 млн км в 20 городах страны. Но в отличие от GM Waymo проводит свои испытания вне крупных городов.