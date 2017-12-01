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Бэтмена сделали ниндзей и отправили в феодальную Японию


В сети появился японоязычный трейлер аниме про Бэтмена. Клип опубликован в пятницу, 1 декабря, на видеохостинге YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В анимационной ленте Бэтмен становится ниндзей, а его главным антагонистом выступает Джокер. Действие полнометражной картины разворачивается в Японии времен феодализма. В ролике также появляются другие знакомые персонажи из вселенной комиксов DC — Харли Квинн, дворецкий Альфред, Безумный Шляпник и Двуликий.

Премьера аниме, получившей название «Бэтмен-ниндзя», запланирована на 2018 год. Режиссером выступил Дзюнпэй Мидзусаки («Невероятные приключения ДжоДжо», «Зоопарк»).



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