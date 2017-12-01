"Мы боимся того, что на нас не похоже": Джулия Робертс о новой роли

Звезда Голливуда Джулия Робертс сказала, что осталась под сильным впечатлением от своей роли в фильме "Чудо", который вышел в ноябре в прокат по всему миру и в России, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Робертс играет в фильме мать ребенка с редким генетическим заболеванием, из-за которого часть его лица сформирована неправильно.

Фильм основан на одноименной книге-бестселлере Ракель Дж. Паласио, рассказывающей о первом годе школы мальчика Оджи.

"Когда я читала книгу, я поняла, что она так потрясающе и по-особенному рассказала эту историю - и это история обо всех нас", - говорит Робертс.

Героиня актрисы Изабель Пулман обучает Оджи на дому до 10 лет, пока не решает отдать его в школу. Мальчика играет 11-летний Джейкоб Тремблей.

"Изабель проводит каждую минуту в течение 10 лет с этим невероятным мальчиком, а потом однажды понимает, что, несмотря на ее материнский инстинкт, нужно познакомить его с миром".

"Главное послание этого фильма в том, чтобы выбирать доброту, быть верным себе и не сдаваться", - считает Тремблей.

Робертс говорит, что они с Тремблеем рады участию в картине.

"В наших силах быть добрым, мягким, смотреть на любую ситуацию шире, а может, просто замедлиться и больше времени проводить вместе. Люди боятся того, что не похоже на них", считает Робертс.