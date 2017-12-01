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Китаянка чудом избежала смерти, попав под колеса грузовика


Жительница китайской провинции Чунцин чудом избежала смерти, попав под машину и увернувшись от колес.

Происшествие попало на камеру видеорегистратора другого автомобиля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как водитель выскакивает из кабины и бросается к пострадавшей. Через несколько секунд к ним подбегают другие водители и прохожие.

По данным Newsflare, женщина не получила серьезных травм.

Грузовик и китаянка

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