В правительстве Армении обсуждены шаги, направленные на осуществление инвестиционных программ

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня провел совещание с участием министров экономического блока Правительства, в ходе которого были обсуждены работы, выполняемые в направлении осуществления инвестиционных программ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Глава Правительства еще раз отметил важность активной работы ведомств с дипломатическими представительствами, в том числе с аккредитованными в Армении, а также с дипломатами нашей страны за рубежом. Карен Карапетян подчеркнул, что внутри ведомств должны формироваться соответствующие площадки, на которых будут генерироваться инвестиционные программы, после чего они должны направляться в Фонд развития Армении, который, в свою очередь, представит их соответствующим структурам и дипломатическим представительствам. В этом плане Премьер-министр счел необходимым в каждом ведомстве определить ответственного, который с начала до конца будет следить за работами, выполняемыми в направлении конкретных программ.Были также обсуждены работы, выполняемые ведомствами с международными финансовыми структурами, в том числе с банками. Глава Правительства подчеркнул, что в ходе встреч с представителями международных банков они проявляют интерес к осуществлению инвестиций в частном секторе. Премьер-министр отметил важность привлечения ресурсов из международных структур в направлении имеющихся в сферах инвестиционных программ, частного сектора и подчеркнул, что каждое ведомство само является движущей силой реализации программ в данной сфере, независимо от того, кто является автором данной программы: государство или частный сектор.Карен Карапетян коснулся также разработки критериев для оценки деятельности ведомств, в которых свое место найдут и показатели инвестиций, выразив убежденность, что в результате последовательных шагов на вышеуказанных направлениях будут зафиксированы предметные.